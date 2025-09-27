Nicolò Barella e altri dieci. La formula di Chivu in questa prima parte di stagione è chiara e verrà confermata anche questa sera, con il centrocampista che tornerà nella sua Cagliari da titolare per sfidare sul passato. Il motorino sardo è "insostituibile", sottolinea La Gazzetta dello Sport, aggiungendo alla lista anche i vari Akanji, Calhanoglu, Thuram e capitan Lautaro, che oggi dovrebbe tornare in campo dal 1'.

In Sardegna, Barella guiderà un’Inter ibrida. Secondo la rosea, infatti, il tecnico nerazzurro pensa a cinque novità, con la forte tentazione di lanciare Luis Henrique come titolare. Dumfries deve superare "un problema al ginocchio che persiste dalla notte di Amsterdam, è credibile che la casella vuota venga riempita dall’attrazione Luis Henrique - si legge -. Per lui, grande investimento della società, sarebbe la prima volta da titolare dopo i buoni segnali emessi domenica scorsa contro il Sassuolo. Possiamo considerarlo davanti a Darmian, che pure è stato utilizzato a destra in un pezzo di partitella, negli exit poll della vigilia". Il grande dubbio è in porta, dove Sommer è in pole su Josep Martinez, mentre in difesa sono si rivedranno De Vrij e Bastoni con Carlos Augusto promosso dall'inizio sulla fascia sinistra.