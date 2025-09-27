Intercetatto da Sky Sport dopo il triplice fischio di Cagliari-Inter, Henrikh Mkhitaryan analizza la stagione nerazzurra e non solo.

Cosa è cambiato per voi centrocampisti?

"Sono cambiate poche cose, ovviamente il mister sta chiedendo cose un po' diverse da Inzaghi e stiamo facendo il meglio per fare quello che ci chiede. Serve un po' di tempo, ma piano piano andiamo avanti".

La stagione può dipendere ancora dall'Inter?

"Abbiamo una rosa grande, tutti sono pronti ad aiutarsi a vicenda e questa è la nostra forza. Il campionato sarà lungo, ci sarà anche la Champions e ognuno deve dare il suo meglio".

A che punto di forma fisica siete?

"Secondo me non è gestire questa squadra perché hai giocatori di qualità e di esperienza, a centrocampo siamo sette e ognuno può fare ogni ruolo. Non parlo dell'attacco dove ci sono Pio e Bonny o della difesa. Siamo una squadra che può gestire due o tre fronti, ci serve continuità e fiducia per vincere le partite".

Vista l'età, tu hai cambiato la preparazione atletica e mentale per restare ad alto livello?

"Questa cosa non la devi fare negli ultimi anni, a 33 o a 34, ma prima di arrivare ai 30 anni per gestirti meglio. Io ho iniziato prima, ho fatto qualcosa in più in palestra e ora a 36 anni ho una condizione che voglio migliorare ancora per essere al top e aiutare la squadra".