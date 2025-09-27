Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu parla così in conferenza dopo la vittoria di oggi contro il Cagliari: "Non abbiamo praticamente subito in porta, non mi sembra di aver sofferto molto, anzi direi quasi nulla. Certo, bisogna considerare che avevamo comunque un avversario complicato davanti, ma non credo di aver sofferto".

Quella di oggi era la migliore Inter?

"Questa è la quinta partita dove creiamo tanto. Dobbiamo sicuramente migliorare nel cinismo, essere più incisivi e chiudere prima le partite, così le vittorie arriveranno in maniera più facile. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra c'è, in tutti i reparti. Ora non possiamo che continuare a migliorare".

Hanno già segnato tutti i suoi attaccanti, compresi i più giovani. Cosa pensa di ciò?

"Sono felice che tutti gli attaccanti abbiano segnato, ci daranno una mano in più. Le cose più importanti per un attaccante è appunto essere felici e aiutare la squadra a suo di gol".