L'Inter a caccia di contiunità. Dopo i successi con Ajax e Sassuolo, i nerazzurri cercano altri tre punti a Cagliari per cancellare definitivamente l'avvio titubante in campionato e provare ad accorciare la distanza dai posti di vertice della classifica.

QUI CAGLIARI – I sardi arrivano all'appuntamento odierno in grande fiducia dopo i successi con Parma, Lecce e Frosinone in coppa. Il lavoro di Pisacane inizia a dare i propri frutti e l'ambiente è carico. Squadra in grado di interpretare più moduli all'interno della stessa partita grazie alla polivalenza di svariati elementi. Senza Zappa, a destra appare scontata la conferma di Palestra, con Obert dall'altra parte per una linea che varia tra cinque e quattro. Prati in cabina di regia, Esposito con Belotti in attacco. Ancora out Luvumbo.

QUI INTER – Chivu si porta dietro qualche dubbio di formazione. Data per certa la conferma del 3-5-2 di base, in porta si dovrebbe rivedere Sommer ma non è escluso il bis per Martinez. Rispetto al Sassuolo, in difesa riecco Bastoni, mentre Darmian e Luis Henrique insidiano Dumfries per il ruolo di laterale destro. A sinistra, occhio alla tentazione Carlos Augusto. Sfida anche in mezzo al campo: Mkhitaryan appare in vantaggio su Sucic per completare il reparto assieme a Calhanoglu e Barella. La notizia è il ritorno a pieno regime di Lautaro, che ha superato la lombalgia: l'argentino farà coppia con Thuram andando a ricostituire la Thu-La. Nessun indisponibile: anche Bonny è stato convocato dopo un paio di allenamenti a parte per una contusione alla caviglia.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Belotti.

Panchina: Ciocci, Sarno, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Liteta, Deiola, Rog, Cavuoti, Gaetano, Felici, Borrelli, Kiliçsoy, Pavoletti.

Allenatore: Pisacane.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Luvumbo, Zappa, Radunovic, Pintus.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Piccinini.

Assistenti: Mastrodonato e Moro.

Quarto ufficiale: Massimi.

Var: Doveri.

Avar: Gariglio.

