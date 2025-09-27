"È stata una gara importante che avevamo bisogno di portare a casa. Il Cagliari è fisico, in casa sua con la sua gente si fa sentire, ma siamo stati bravi a restare in campo nella maniera corretta, come ci eravamo preparati e siamo contenti perché come dicevo prima sono punti importanti per la nostra classifica". Così Lautaro Martinez ha commentato a Inter TV a fine gara il 2-0 inflitto al Cagliari che vale la terza vittoria consecutiva.



Vedi il Cagliari e segni:

"Sì, è così, ma è iun caso. Non ho nulla contro di loro, solo capita spesso di fargli gol. Sono contento perché quando l'Inter vince mi fa stare tranquillo. Quando vinciamo e anche quando faccio gol perché per un attaccante è sempre importante".

Come ti senti?

"Ho avuto un problema fisico che mi ha fatto rallentare, ma adesso sto bene. Ho recuperato, oggi sono stato bene in campo. Ora devo recuperare energie, riposare perché c'è la Champions ed sarà come sempre una gara di prestigio".