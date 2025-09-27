Dopo un'attesa quasi spasmodica, finalmente Andrew Gravillon può dirsi a tutti gli effetti un giocatore del Pescara. Il club abruzzese ha infatti ufficializzato l'ingaggio del difensore transitato anche dalle giovanili dell'Inter, dopo l'arrivo del transfer dalla FIFA che certifica che il giocatore è svincolato dall'Adana Demirspor.

"Finalmente è arrivato il transfer e sono molto contento: ha dimostrato grande applicazione nel lavoro, voglia di far bene. Lo conosciamo, è un giocatore di livello alto e speriamo che sarà utile per la squadra", ha dichiarato il tecnico biancoceleste Vincenzo Vivarini prima della partita di campionato contro il Modena, come riportato da SportAbruzzo.