Francesco Graziani, intervistato da TuttoCagliari.net, ha fornito alcune convinzioni valutative sull'Inter, partendo da un'analisi del tutto personale: "Per me l’Inter si porta appresso le scorie del finale della stagione precedente. Non si è ancora ripresa dalla delusione dello scudetto perso e dalla batosta incassata in finale di Champions League. Anche perché è vero che è arrivato un nuovo allenatore, ma è altrettanto vero che Chivu non ha cambiato praticamente niente dal punto di vista tattico rispetto alla gestione Inzaghi", ha concluso.