Intervistato da ESPN, lo storico attaccante dell'Inter e oggi presidente del Racing Avellaneda, Diego Milito ha parlato delle due stelle della storia dell'Academia, Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul. I due compagni di Nazionale argentina nonché campioni del Mondo 2022, stanno vivendo la loro storia calcistica uno all'ombra del Duomo di Milano, città che difficilmente lascerà se non per un ritorno in Argentina, e l'altro nel pieno della nuova avventura a Miami dove è approdato dopo l'addio all'Atletico Madrid e dove ha trovato l'amico e compagno della Seleccion, Leo Messi. Entrambi, sia Rodri che Lauti, sono spesso reclamati ad Avellaneda dove i tifosi sognano il loro ritorno.

Entrambi i campioni hanno un ottimo rapporto con il 'principe' Milito che sogna tanto quanto i tifosi un ritorno del Toro e del Motorcito, ma tiene i piedi a terra e spiega: "Entrambi i giocatori hanno le porte aperte del club e loro lo sanno. Ho un ottimo rapporto con entrambi, li amo molto entrambi e parlo costantemente con entrambi, ma ci sono dei momenti nella vita" ha spiegato. "Mi sento sempre con i ragazzi e dico sempre loro di venire a ritirarsi qui, a godersi questo club. E so che prima o poi lo faranno, entrambi. Ci sarà il momento in cui ritorneranno" ha chiosato lanciando una ventata di ottimismo.