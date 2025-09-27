L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar si fa sponsor di un suo connazionale per il futuro del Bayern Monaco. L'Acchiappasogni, intervistato da Sky Sports Deutschland, ha infatti proposto il nome di Gabriel Brazao, transitato tra l'altro senza troppe fortune proprio dai nerazzurri, oggi in forza al Santos: "Neuer è un idolo del Bayern, ma ha quasi 40 anni e il club deve pensare al futuro. Abbiamo un portiere meraviglioso in Brasile: Gabriel Brazao. È un portiere meraviglioso, mi piace molto. È uno dei migliori portieri del mondo".