L’Inter è volata in Sardegna per la sfida di questa sera contro il Cagliari. Come di consueto, la vigilia del match è stata l'occasione per celebrare la prima tappa dei Meet&Greet con gli Inter Club locali, che hanno avuto l'opportunità di incontrare da vicino i calciatori della prima squadra. All'evento hanno partecipato 30 soci junior del coordinamento sardo che sono stati protagonisti di una sessione di fotografie e autografi in compagnia di Stefan de Vrij, Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: un’esperienza indimenticabile che ha permesso a tutti i bambini presenti di condividere un momento di pura passione nerazzurra.
Sezione: News / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 20:10 / Fonte: Inter.it
Autore: Christian Liotta
