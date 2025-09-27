Il nuovo dottore honoris causa Beppe Marotta arriva anche nella postazione di DAZN per presentare la sfida di questa sera contro il Cagliari e parlare delle ultime notizie soprattutto in tema stadio.

Complimenti per la laurea ad honorem.

“Grazie, motivo di grande orgoglio perché arriva a coronamento di un lungo percorso nel calcio”.

Josep Martinez ancora titolare, sono cambiate le gerarchie?

“Non credo. Sommer è un grande portiere ma Chivu applica le sue logiche giustamente. La stagione è molto lunga, il fatto che giochi Martinez vuol dire dare spazio anche ad una realtà positiva di un giocatore che si allena con grande professionalità con noi. Il mister avrà le sue motivazioni, ma Sommer rimane il portiere titolare”.

I nuovi sin qui hanno giocato poco, è questione di trovare i giusti meccanismi coi compagni? Oggi comunque c’è Luis Henrique al posto di Dumfries.

“Parliamo di cinque elementi con un’età media di 21 anni e mezzo. Il loro utilizzo deve essere fatto con una logica, oggi gioca Luis Henrique mentre la settimana scorsa è toccato a Pio Esposito e Petar Sucic. Di partite ne abbiamo tante, abbiamo deciso di spendere su obiettivi precisi”.

Lunedì giorno decisivo per lo stadio, quali sono le sue sensazioni?

“Credo che rappresenti un’esigenza da parte delle due milanesi. Inter e Milan sono residenti a Milano e vogliamo costruire lo stadio a Milano. Se così non fosse, dovremmo rivolgerci altrove. La prossima settimana speriamo ci sia un passo in avanti, non dico decisione definitiva ma un passo in avanti della classe politica”.