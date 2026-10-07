Nato nel 1906, lo Spezia festeggia in questo 2026 ben 120 anni di storia. Ieri allo stadio Picco il club ha aperto il proprio museo permanente, con l'inagurazione che ha visto l'intervento del presidente Charlie Stillitano. L'italo-americano, come riporta La Nazione, ha detto: "Sono orgoglioso e emozionato di essere il presidente di un club nato ben 120 anni di vita. Scherzando con amici dell’Inter, gli ho detto che noi ...siamo più vecchi di due anni".

Stillitano ha poi aggiunto: "Sono rimasto impressionato dalla bellezza di questo percorso storico, noi siamo parte della città e la gente è parte di noi. Ho mandato le foto a Roberts, si è emozionato, lui vive sempre intensamente le vicende del club, è orgoglioso di essere il patron di questo club. Ora siamo in C, abbiamo iniziato il campionato bene, dobbiamo restare umili".