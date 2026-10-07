"Accogliamo con favore la decisione del Tar di respingere i ricorsi contro la vendita di San Siro. Si conferma ciò che noi di Azione abbiamo sostenuto fin dall'inizio e per cui abbiamo votato in Consiglio comunale: non c'è nulla di illegittimo, né di sbagliato, nella scelta di cedere lo stadio per consentire la realizzazione di un nuovo impianto moderno e funzionale e, insieme, la riqualificazione dell'intero quartiere". Lo dichiara Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione e capogruppo del partito in Consiglio comunale a Milano.

"Milano ha bisogno di infrastrutture all'altezza della sua dimensione internazionale. Ora il progetto può andare avanti con l'obiettivo di farsi trovare pronti per gli Europei di calcio del 2032", ha aggiunto la deputata.