Lunedì sera a Picerno per l'Inter U23, che sfida i lucani nella terza giornata del girone C di Serie C. La squadra di Vecchi è partita forte, vincendo a Catania e pareggiando con l'Altamura in casa. La trasferta contro il Picerno però non è gara semplice: allenati da Claudio De Luca, i rossoblu hanno fatto due su due contro Savoia e Scafatese e vincendo aggancerebbero Potenza e Sorrento a 9, in testa al campionato. Dal canto suo, l'Inter con i tre punti sarebbe da sola al terzo posto a 7. Ecco le formazioni ufficiali per la sfida in programma alle 21 allo stadio Donato Curcio, che vedono titolare Iddrissou, alla prima stagionale dall'inizio, e Bovo a centrocampo. Out Fiordilino.

PICERNO (3-4-3): Marcone; Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Gemignani, Bianchi, Franco, Virgilio; Esposito, Abreu, Pugliese.

A disposizione: Pecci, Cortese, Perri, Kanoute, Maiorino, Tolovan, Nocerino, Pistolesi, Rillo, Oliviero, Coppola, Scravaglieri.

Allenatore: Claudio De Luca.

INTER (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Bovio, Jakirovic; Re Cecconi, Bovo, Kaczmarski, Marello; Mancuso, Mosconi; Iddrissou.

A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Tosto, Charlys, Agbonifo, Zuberek, Lavelli, Milani, Garonetti, Fumagalli.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. di Ciampino)

Assistenti: Vitale, Ciannarella

Quarto Ufficiale: Acquafredda

Operatore FVS: Valcaccia