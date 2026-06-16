Smentita seccamente la notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, di un accordo tra l'Arsenal e l'entourage di Manu Kone. Secondo le informazioni di Matteo Moretto, infatti, i Gunners non hanno in agenda il centrocampista della Roma e non è assolutamente una priorità. Non ci sono stati contatti tra le parti e per i campioni d'Inghilterra non rappresenta una pista calda. 

Sezione: Focus / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 20:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.