È Federico La Penna l'arbitro designato per dirigere Fiorentina-Inter, Monday Night Match della 24esima giornata di Serie A 2024/25. Il fischietto della sezione di Roma 1 Scatragli-Moro, con Ayroldi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Francesco Meraviglia coadiuvato da Michael Fabbri all'AVAR. Direzione di gara a dir poco tempestosa quella del direttore di gara romano che commette parecchi errori piuttosto gravi nel posticipo del quinto turno di ritorno del campionato italiano: dal gol del vantaggio dell'Inter, al rigore 'regalato' alla compagine di Palladino, passando per una pioggia di ammonizioni da rivedere ai raggi X. Di seguito gli episodi più degni di nota.

29' - Episodio da eventuale matita blu nell'azione che porta al gol dell'Inter che sblocca la partita. O meglio, sull'azione precedente a quella che porta al gol del vantaggio nerazzurro: La Penna concede corner alla squadra di casa quando Bastoni apre e chiude il triangolo con Thuram prima di andare al cross da fondo campo. Il pallone supera la linea, ma né l'arbitro né l'assistente notano il 'dettaglio' non da niente lasciando che l'azione prosegua fino al calcio d'angolo che porta poi all'autogol di Pongracic. A quel punto il VAR non può intervenire perché il corner coincide con l'inizio di una nuova azione.

32' - Doppia ammonizione, una per parte: Inzaghi e Palladino finiti sul taccuino di La Penna dopo un accenno di acceso dibattito per l'episodio che ha portato al gol del vantaggio dell'Inter.

36' - Giusto cartellino giallo sventagliato a Mkhitaryan, colpevole di aver atterrato Mandragora.

39' - Ancora un'ammonizione, questa volta per il calciatore della Fiorentina Richardson che va con i tacchetti dritto sul piede di Calhanoglu.

42' - Plateale reclamo della Fiorentina di un calcio di rigore per tocco di mano di Darmian. Il difensore dell'Inter tocca il pallone con un braccio, che non è effettivamente attaccato al corpo semplicemente per via della posizione del difensore di Inzaghi, colpevole di ricevere una palla inattesa (movimento congruo)che Gosens, a distanza molto ravvicinata, fa carambolare sul 36 interista. Il VAR chiama al monitor La Penna che indica il dischetto. Decisione della coppia arbitro-VAR molto dubbia.

55' - Ranieri stende Bastoni, andando dritto sulle gambe dell'avversario. Calcio di punizione corretto fischiato a favore dell'Inter.

66' - Ancora un nome sul taccuino di La Penna: Kean entra duramente su Zielinski, giallo pure per l'attaccante della Fiorentina.

70' - Pioggia di ammonizioni: un'altra giusta sanzione della serata ai danni di Zalewski. Il polacco tenta di fermare Dodo in corsa, ci riesce ma colpendo l'avversario senza mai toccoare il pallone.

80' - Altro giallo, questa volta per Barella, ammonito per aver atterrato Kean: il centrocampista dell'Inter interviene in scivolata e tocca prima il pallone e poi la gamba dell'attaccante della Fiorentina. Il giallo arriva per fallo tattico.

83' - Sceneggiata di Zaniolo che inganna il direttore di gara: contrasto tra l'ex Atalanta e Zalewski che finisce con una punizione interessante per la Fiorentina. Decisione dubbia: il polacco non sembra aver toccato il neo-arrivato di casa viola.

86' - Gudmundsson colpisce Barella che richiede un giallo che La Penna giustamente non concede, limitandosi a fischiare punizione a favore della squadra di casa.

92' - La Fiorentina reclama un altro calcio di rigore che questa volta, giustamente la direzione arbitrale non concede. Zielinski respinge una palla in area di Sommer con un tocco tra petto e la parte alta del braccio, comunque attaccato al corpo.

