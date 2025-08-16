Sarà solo un'amichevole, eppure a Bari la voglia di Inter è cresciuta per troppi anni per non essere sfogata questa sera al San Nicola. Dati ufficiali del club nerazzurro indicano in 40.125 le presenze nell'impianto, a conferma che nonostante qualche malcontento per il mercato la passione per il nerazzurro resta ai massimi livelli.

Sezione: News / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 21:42
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
