A pochi giorni dalla vittoria del primo titolo stagionale contro il Tottenham in Supercoppa Europea, il Paris Saint-Germain inaugura il campionato con una trasferta in casa del Nantes, partita prevista domani sera alle 20.45.

L'obiettivo è chiaro e lo spiega il tecnico Luis Enrique in conferenza stampa: "Ho voglia di continuare a scrivere la storia. Questo è stato l'obiettivo fin dall'inizio. È un momento speciale, perché è difficile vincere la Champions League due volte di fila, siamo molto ambiziosi, questo è il nostro obiettivo. È normale avere questa mentalità, è un obiettivo che mi diverte. Dipenderà da noi e dal nostro livello".

Per farlo però servirà, come sempre, innovare: "La cosa più difficile è continuare a essere imprevedibili. Dobbiamo continuare a cambiare le cose, a cercare novità. È nel nostro DNA cercare di innovare. Se si vuole cambiare qualcosa, saranno i giocatori o le situazioni tattiche. Vogliamo continuare. Molti capiscono solo quando vinciamo. Ma poi, bisogna cercare di migliorare, uscire dalla nostra zona di comfort ", ha assicurato.

Poi una battuta sulla frase che il terzino Achraf Hackimi ha detto sul Pallone d'Oro, dicendo che lo meriterebbe lui stesso: "So che voi giornalisti amate le polemiche, bel tentativo" - ha scherzato Luis Enrique - "la squadra rimane al 100% concentrata sul campo e sugli obiettivi di squadra".