Il nome di Mario Gila sembra essere sempre più in orbita Milan. Il difensore spagnolo, accostato negli scorsi mesi anche all'Inter, che tuttavia sembra più orientata a puntare su Tarik Muharemovic o, in alternativa, su Oumar Solet, è uno degli obiettivi concreti del club rossonero che intende accontentare, per quanto possibile, le richieste di mercato di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

La novità raccontata da Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, è che il Milan, in queste settimane, comincerà a parlare in via ufficiale della questione direttamente con la Lazio. L'operazione, spiega il giornalista, non è semplice per le difficoltà storiche nel trattare con Claudio Lotito, a cui si aggiungono i rapporti freddi tra il diesse Igli Tare e la società biancoceleste e la folta concorrenza sul giocatore. Che chiede un ingaggio importante: intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.