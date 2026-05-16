Eugenio Corini, tecnico del Brescia, si prepara ai playoff di C e in conferenza stampa parla dell'avvicinamento della sua squadra anche dopo la gara contro l'Inter U23: "Dopo i tre giorni di riposo post Inter abbiamo lavorato molto intensamente. Abbiamo affrontato subito l’Ospitaletto (pari categoria) e poi una settimana molto intensa, dando minutaggio anche contro la Tritium. Questa settimana è stata più ibrida: due giorni in attesa dell’avversario e da ieri abbiamo lavorato tatticamente, non solo su di noi ma anche parametrandoci sul Casarano".

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 19:55
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione