Eugenio Corini, tecnico del Brescia, si prepara ai playoff di C e in conferenza stampa parla dell'avvicinamento della sua squadra anche dopo la gara contro l'Inter U23: "Dopo i tre giorni di riposo post Inter abbiamo lavorato molto intensamente. Abbiamo affrontato subito l’Ospitaletto (pari categoria) e poi una settimana molto intensa, dando minutaggio anche contro la Tritium. Questa settimana è stata più ibrida: due giorni in attesa dell’avversario e da ieri abbiamo lavorato tatticamente, non solo su di noi ma anche parametrandoci sul Casarano".