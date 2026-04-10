Anche se a moderata distanza, l'Inter da tempo segue i colloqui per il rinnovo tra Ibrahima Konaté e il Liverpool, visto che il difensore francese è in scadenza di contratto. Profilo ideale sicuramente per caratteristiche tecniche ed età, meno dal punto di vista economico visto che anche una sua firma da parametro zero costerebbe, tra ingaggio e commissioni, cifre significative.

Tant'è che a lungo è sempre stato il Real Madrid il club favorito per ingaggiarlo, anche se secondo Fabrizio Romano l'ultimo aggiornamento vedrebbe Konaté riavvicinarsi ai Reds in vista di un rinnovo che spazzerebbe via tutti i dubbi sul suo futuro.