Alejandro Camano, agente di Mario Gila, ha voluto smentire ufficialmenre le voci sul difensore della Lazio, accostato a diversi club italiani tra cui Juventus, Milan e Inter: “Mario ha ancora un anno di contratto con la Lazio e posso dire che non c’è nulla di vero in quello che ho letto”, ha spiegato a PianetaMilan.it.

In particolare Camano si è poi soffermato sui rumours relativi ai rossoneri: "È una squadra importantissima, mi fa piacere che venga accostato a club così, ma devo rispettare la Lazio e un momento decisivo della stagione”. Camano ha ribadito con forza la linea: “Non sto parlando con Milan, Juventus o altri club. Se qualcuno è interessato, deve rivolgersi alla Lazio, che è proprietaria del cartellino. Io sono solo il procuratore”.

Spazio anche agli allenatori: “Allegri è tra i migliori al mondo, ma per noi conta Sarri. È il tecnico della Lazio ed è uno dei migliori proprio per questo”. Infine, il focus torna sul campo: “Gila ha un contratto fino al 2027 ed è orgoglioso di essere alla Lazio. Adesso c’è una finale di Coppa Italia da giocare: bisogna pensare solo a quello”.