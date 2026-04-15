Già la scorsa estate il suo nome era sul taccuino di diversi club italiani, tra cui l'Inter stessa. Poi a spuntarla, come avviene spesso in certi casi, approfittando dell'attendismo altrui, è una pretendente estera, in questo caso il Benfica. Richard Rios sta disputando una stagione molto positiva con la maglia dei portoghesi guidati da José Mourinho, che lo considera un titolare ed è stato ripagato da 5 gol e 5 assist in 41 partite. Quanto basta per considerarlo un punto fermo della squadra lusitana, ma non a escludere a priori che possa finire sul mercato di fronte a un'offerta importante.

Secondo quanto riporta O Jogo, su Rios si stanno interessando Napoli, Inter e Roma oltre a club inglesi e ci sarebbe già stata qualche offerta senza comunque che la dirigenza del Benfica sia rimasta piacevolmente sorpresa. Per questa ragione solo di fronte a una proposta irrinunciabile Rui Costa, presidente delle Aquile, prenderebbe in considerazione la partenza del colombiano, magari dopo il Mondiale dove potrebbe fare bene e vedere il proprio valore schizzare verso l'alto, come accaduto quando vestiva la maglia del Palmeiras durante il Mondiale per Club.

Tutte le candidate sono avvisate, serviranno pazienza e soprattutto un'offerta veramente importante per convincere il Benfica a privarsi di un suo asset così importante.