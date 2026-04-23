L'Inter accelera sul mercato e mette nel mirino Tarik Muharemovic per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il centrale, attualmente di proprietà del Sassuolo, è considerato uno dei profili più interessanti per il futuro nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter sta lavorando concretamente per trovare un’intesa con il giocatore e il suo entourage: i contatti sono già ben avviati e si va verso un possibile accordo completo sul fronte personale.

Resta però da definire l’intesa con il Sassuolo, con cui sono già iniziati i dialoghi. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche l’inserimento di una contropartita tecnica per facilitare la trattativa. Il club emiliano, dal canto suo, prende tempo per valutare eventuali offerte dalla Premier League.

Nell’operazione pesa anche la posizione della Juventus che detiene una percentuale sulla futura rivendita del difensore. Il possibile arrivo di Muharemovic si inserisce in un contesto di rinnovamento della retroguardia interista: Francesco Acerbi è destinato a lasciare, mentre Stefan de Vrij è in attesa di una proposta di rinnovo. Da monitorare anche la situazione di Alessandro Bastoni, che potrebbe influenzare le strategie difensive del club.