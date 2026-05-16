Il futuro di Alessandro Bastoni resta aperto, ma nelle ultime due settimane qualcosa sembra essere cambiato. Il difensore dell’Inter, in passato non del tutto convinto di una permanenza a lungo termine, oggi appare più propenso a restare in nerazzurro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a incidere sul possibile cambio di prospettiva sarebbero stati soprattutto gli ultimi successi della squadra, con la conquista di due trofei e un finale di stagione vissuto tra entusiasmo e grande partecipazione del pubblico.

L’affetto dei tifosi, manifestato attraverso cori, striscioni e sostegno costante, avrebbe avuto un peso importante nella riflessione del giocatore, contribuendo a ridurre la sua voglia di lasciare Milano.

Il nodo mercato e il Barcellona

Nonostante questo, il mercato resta aperto. Su Bastoni continua a esserci l’interesse del Barcellona, anche se le cifre dell’operazione restano elevate e non semplici da sostenere. Il giocatore, dal canto suo, non chiuderebbe la porta a una possibile partenza nel caso in cui si creassero le condizioni giuste sia per lui che per il club blaugrana.

Inter sempre più opzione concreta

Se però l’affare non dovesse concretizzarsi, la permanenza all’Inter diventerebbe uno scenario sempre più probabile. Il difensore si sentirebbe oggi più sereno e coinvolto, anche grazie alla percezione di un ambiente meno ostile rispetto al passato.

Futuro ancora aperto

In sintesi, il destino di Bastoni è ancora tutto da scrivere, ma la permanenza in nerazzurro non è più solo una possibilità: è una soluzione che il giocatore ora accetterebbe con convinzione.