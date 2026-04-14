Com'è noto l'Inter osserva a distanza di sicurezza la vicenda tra Lorenzo Pellegrini e la Roma, impegnati in un dialogo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno (LEGGI QUI). Una trattativa non semplice, perché nella dirigenza giallorossa non tutti sono convinti di voler trattenere il centrocampista, a meno che l'accordo non preveda un significativo taglio dell'attuale ingaggio da oltre 6 milioni a stagione. I contatti con l'entourage, evidenzia il Corriere dello Sport, sono comunque già iniziati e il rinnovo è sul tavolo, ma alle condizioni economiche gradite alla società che prevedono un taglio del 50% dello stipendio.

Proposta comunque importante per il classe '96 romano, che dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane. Accettare significherebbe dare continuità alla propria carriera, ma al contempo rinunciare alla metà dell'attuale ingaggio quando da parametro zero potrebbe ottenere un trattamento finanziario migliore altrove. Come spesso accade sul rettangolo di gioco, il pallone passa dai suoi piedi. E le potenziali pretendenti al colpo a zero rimangono in attesa del verdetto finale.