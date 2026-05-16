José Mourinho è pronto a tornare in Liga. Qualche giorno fa il tecnico portoghese aveva detto di aver deciso probabilmente di restare al Benfica: "Ho ricevuto un'offerta di rinnovo dal Benfica. L'offerta è stata consegnata al mio agente, ma non volevo vederla, saperne di più o analizzarla. Lo farò solo a partire da domenica (domani, 17 maggio, ndr). Per quanto riguarda il Real Madrid, non mi hanno mai detto di avere un'offerta da presentarmi". Ma dalla Spagna non hanno più dubbi. Secondo Marca l'accordo è raggiunto al 99,9% e settimana prossima ci sarà l'annuncio ufficiale.