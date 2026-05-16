Sarà il Parma di Nicola Corrent l'eventuale avversaria dell'Inter nelle semifinali del campionato Primavera 1, qualora i nerazzurri dovessero superare il Cesena nel primo turno. Gli emiliani quest'oggi sono stati fermati sullo 0-0 dal Monza e non hanno approfittato fino in fondo dello stop della Fiorentina, battuta per 2-0 dal Lecce ma che mantiene la prima posizione grazie alla differenza reti migliore rispetto a quella degli emiliani che pertanto chiudono al secondo posto. Inter e Cesena giocheranno il 22 maggio, chi vincerà affronterà il Parma lunedì 25 maggio.