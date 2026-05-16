Sarà il Parma di Nicola Corrent l'eventuale avversaria dell'Inter nelle semifinali del campionato Primavera 1, qualora i nerazzurri dovessero superare il Cesena nel primo turno. Gli emiliani quest'oggi sono stati fermati sullo 0-0 dal Monza e non hanno approfittato fino in fondo dello stop della Fiorentina, battuta per 2-0 dal Lecce ma che mantiene la prima posizione grazie alla differenza reti migliore rispetto a quella degli emiliani che pertanto chiudono al secondo posto. Inter e Cesena giocheranno il 22 maggio, chi vincerà affronterà il Parma lunedì 25 maggio. 

Sezione: Giovanili / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 19:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.