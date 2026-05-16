In molti non hanno una grande opinione della Coppa Italia, eppure chi non arriva a giocarsela se ne rammarica come Raffaele Palladino o chi ha avuto il piacere di vincerla ci ripensa con un pizzico di nostalgia. Come quella che ha provato Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che lo scorso anno trionfò nella competizione battendo il Milan nella finale di Roma: "Quando dico che arrivare in finale è già un successo e quando si arriva in fondo alle competizioni è un cammino da premiare, lo dico con sincerità. Vedere quella partita mi ha fatto venire in mente che c’eravamo noi e abbiamo gioito. Sono orgoglioso di aver alzato quel trofeo facendo qualcosa di incredibile”, ha affermato alla vigilia della gara contro l'Atalanta.

Pensa che il Bologna abbia la struttura per provare a tornare in Europa il prossimo anno?

“Negli ultimi anni nelle prime 6-7 della classifica si sono inserite Bologna, Atalanta e Como, ma le squadre che si giocano ogni anno quelle posizioni sono sempre le stesse. La Fiorentina la considero tra quelle nonostante la stagione anomala. Stare lì non è facile, bisogna stupire, segnare con frequenza e avere continuità di risultati tra casa e trasferta. Bisogna viaggiare forte e avere un rendimento di grandissimo livello”.

Crede nel miracolo della qualificazione in Conference League?

“Loro non hanno più nulla da chiedere al campionato. Noi ci proveremo fino alla fine".