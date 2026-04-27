Il Real Madrid non sta attraversando un buon momento di forma, ma questo non significa che i suoi giocatori non siano corteggiati da altri club, né che la dirigenza stia trascurando i giocatori che compongono la rosa e soprattutto che il club Blanco sia disposto a privarsi dei propri elementi a buon mercato. Chiunque voglia un giocatore attualmente sotto contratto con il Real Madrid dovrà sborsare parecchi milioni: la conferma arriva dal quotidiano AS, che cita come esempio quanto, secondo una loro indiscrezione, è accaduto nei giorni scorsi con Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 della formazione di Alvaro Arbeloa.

Secondo il quotidiano, un non specificato club italiano avrebbe visitato attraverso i propri dirigenti le strutture di Valdebebas e avrebbe approfittato della situazione chiedendo informazioni sul nazionale Under 21 iberico, ricevendo in cambio una risposta perentoria: 60 milioni di euro, non uno di meno. Una somma che qualora qualcuno decidesse di riconoscere farebbe di lui il secondo giocatore più costoso uscito dal settore giovanile del Real Madrid, un record detenuto da Álvaro Morata e dagli 80 milioni di euro pagati dal Chelsea per lui. Il Borussia Dortmund è l'ultima squadra ad aver manifestato interesse per il giocatore. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallonero sarebbe pronto a offrire fino a trenta milioni di euro per assicurarsi il trasferimento, ma la sua offerta al momento non raggiunge la cifra inizialmente richiesta dal Real Madrid .