La valutazione fatta al momento dall'Inter per Marco Palestra è di 45 milioni di euro ed è quello che è stato messo sul tavolo dal club nerazzurro nella trattativa con l'Atalanta. Secondo Fabrizio Romano, ad oggi è quella la cifra complessiva tra parte fissa e bonus a cui si è arrivati, con la disponibilità a parlare anche di Matteo Cocchi, rappresentato dagli stessi agenti di Palestra.

Palestra-Inter, feeling speciale ma non esclusiva

Dipende però dall'Atalanta. La Dea parte da 50 milioni e mantiene una posizione chiara. Spera anche di arrivare a qualcosa in più coi club inglesi. Non ci sarà il Newcastle, pronto anche a pagare 50 milioni, ma Palestra non ci va. Palestra ha un feeling speciale con l'Inter, ma se dovesse arrivare un club top come il City o altre squadre non dirà per forza "no grazie". Corsia preferenziale all'Inter, ma poi l'operazione va chiusa.

Inter ancora al lavoro per Provedel

Si continua a lavorare per Provedel all'Inter, che non vorrebbe spendere troppo per un secondo portiere. La Lazio fa una richiesta più alta di un paio di milioni, il giocatore vuole andare all'Inter ma ancora c'è da lavorare tra i club. Per Muharemovic, invece, dopo che si è raffreddato il discorso Inter perché legato a Bastoni, può diventare un'opzione il Bournemouth in Premier League.