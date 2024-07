Nonostante le voci che lo vogliono lontano dalla Sampdoria, l'intenzione di Sebastiano Esposito è di restare ancora a Genova. Lo riporta SportMediaset, riferendo che nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra Inter e blucerchiari per l'attaccante classe 2002, reduce da una stagione in prestito in Liguria.

"Il giocatore, che sembrava destinato al prestito all’Empoli, vorrebbe mette in pausa la squadra toscana e aspetta il club ligure - scrive l'emittente sul suo sito -. ll ritorno alla corte di Andrea Pirlo è ancora possibile, ma tanto dipenderà dai nerazzurri".