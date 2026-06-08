Adesso via agli annunci di Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e soprattutto José Mourinho. Florentino Perez ha vinto le elezioni e sarà il presidente del Real Madrid fino al 2030. Sconfitto il contendente Enrique Riquelme, con l'annuncio ufficiale dato solo intorno alle 2 del mattino dopo lo scrutinio del 100% delle schede, quando comunque l'andazzo era ormai chiaro in base ai primi exit poll. L'attuale lider maximo della Casa Blanca ha ottenuto il 65% dei voti, nello specifico 21.741 contro gli 11.814 del rivale che comunque si è battuto al meglio. Quello di Perez praticamente è un impero, visto che a parte il periodo tra il 2006 e il 2009, dal 2000 è lui il presidente del Real Madrid.

Definito questo dettaglio burocratico, adesso ci s aspetta che Florentino dia seguito alla promessa di formulare, domani, un'offerta da 150 milioni di euro per un grande giocatore, che lui stesso ha definito galactico. Tutto lascia presagire, nonostante le smentite, che l'obiettivo di tale proposta, la più alta mai avanzata dalle merengues, possa essere Michael Olise del Bayern Monaco. Che, a sua volta, ha negato una partenza della sua stella anche a fronte di cotanta offerta. Sempre che l'esterno offensivo francese sia davvero il destinatario delle ambizioni di Perez.