Napoli, Milan, Bologna e Inter sono pronte a sfidarsi a Riad, in Arabia Saudita, per conquistare la Supercoppa italiana, giunta alla sua 38esima edizione.

Come già avvenuto nelle ultime stagioni, il calciatore che si sarà maggiormente distinto in campo sarà premiato con l’EA SPORTS FC Player Of The Match, ricevendo il premio sul terreno di gioco al termine di ognuna delle tre gare della competizione (Napoli-Milan il 18 dicembre, Bologna-Inter il 19 dicembre e la Finale il 22 dicembre).

Il vincitore sarà selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.