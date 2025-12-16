Intervistato da Sky Sport alla vigilia di PSG-Flamengo, finale della Coppa Intercontinentale 2025, Jorginho ha proiettato il suo sguardo alla Serie A, campionato nel quale il Napoli, sua ex squadra, sta lottando, non senza difficoltà, per difendere lo scudetto: "Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perché mi ha dato tanto - le parole del centrocampista del Mengao -. Continueranno a combattere fino alla fine. Sono campioni d'Italia, farò sempre il tifo per loro".

A proposito di un'eventuale chiamata in Nazionale, Jorginho lascia le porte aperte: "Io sto bene, sto lavorando per essere pronto, se serve. Voglio il bene della nazionale".