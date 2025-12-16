Lautaro è tornato al centro del villaggio: secondo Tuttosport, è uno dei motivi per cui l'Inter è tornata capolista. Numeri alla mano viene utilizzato più di quanto non facesse Inzaghi lo scorso anno. Quattordici gare da titolare su quindici, ha giocato 26' solo in Inter-Sassuolo del 21 settembre perché non era al 100%.

La grande differenza è l'utilizzo in Europa. L'anno scorso aveva cominciato in panchina le prime tre in Coppa, per esempio. Ad oggi in stagione ha segnato 12 reti, la metà delle 24 dell'annata passata. Nelle scelte ha pesato anche la prolungata assenza per infortunio di Thuram, ma l'impressione è che dei quattro attaccanti a ruotare siano gli altri tre. Lautaro è invece l'anima dell'Inter, il leader. Uno che va sempre in campo, un po' come lo era Zanetti.