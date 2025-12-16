Sugli spalti di Riyad per la Supercoppa Italiana ci sarà anche il ct della nazionale, Rino Gattuso. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il selezionatore sarà accompagnato dal vice Gigi Riccio e da Gigi Buffon, capo delegazione azzurro.

In campo troverà tanti "azzurrabili", a partire dagli interisti. Vedrà le due partite in semifinale, poi dovrebbe fare ritorno dall'Arabia. Tra i "suoi" giocatori, particolare è la situazione di Frattesi, che sta giocando molto poco.