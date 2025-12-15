Arrivano conferme circa la possibilità che l'Inter possa intervenire sul mercato di gennaio per coprire l'eventuale buco lasciato a destra da Denzel Dumfries, il cui recupero dall'infortunio alla caviglia rischia di andare per le lunghe. Stando a Sky Sport, i nerazzurri potrebbero pescare ancora una volta dalla Dinamo Zagabria, club dal quale a luglio è arrivato Petar Sucic: alla dirigenza di Viale della Liberazione piace Moris Valincic, 23enne laterale destro di nazionalità croata. Da escludere, invece, l'addio anticipato di Dumfries.  

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 23:41
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print