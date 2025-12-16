Intervistato dai cronisti a margine della presentazione dell'album Panini della Serie B, Keita Baldé, attaccante del Monza, ha risposto così alla domande del nostro inviato, cominciando con un pensiero sulla Serie A: "L'Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti. Giocano insieme da tanti anni, sono una formazione compatta - le parole dell'ex nerazzurro -. Vedo bene anche la Lazio, ho visto che ha fatto una bellissima vittoria col Parma, vedo molto bene anche Milan e Roma. E' un gran bel campionato, le big stanno lottando tutte".

In seguito, sempre a precisa domanda del nostro inviato, Keita ha confermato la voce di mercato secondo la quale era vicino a vestire per la seconda volta la maglia della Beneamata: "C'è stata la possibilità di tornare all'Inter con Inzaghi, non è accaduto per dei dettagli. Sono cose che succedono nel calcio, ci abbiamo provato".

Infine, Keita svela la top 11 dei suoi ex compagni di squadra: "In porta Handanovic. Grimaldo a sinistra, centrale mio fratello Koulibaly e con lui De Vrij perché ho condiviso tanto con lui alla Lazio e all'Inter, mentre a destra Sarr, ex Bayern Monaco. In regia Fabinho, vicino a lui Fabregas, oggi grande allenatore, e Milinkovic-Savic. Davanti è una bella lotta: Mané trequartista dietro alle punte Lautaro, che si gioca il posto con Klose, e Falcao".