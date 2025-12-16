A un giorno dalla partenza per Riad, dove venerdì l'Inter giocherà la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna, Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu si sono allenati ancora a parte. L'idea di Cristian Chivu e del suo staff - riporta Gianlucadimarzio.com - è non forzarne il rientro per non correre alcun rischio. I due, comunque, partiranno con la squadra alla volta dell'Arabia Saudita.

Per la cronaca, Calha è ai box dal 10' della gara con il Liverpool di martedì scorso, mentre il laterale italiano non vede il campo da prima di Roma-Inter del 18 ottobre scorso, quando si fermò per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.