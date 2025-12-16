Domani, all'Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan, il Paris Saint-Germain campione d'Europa contenderà la Coppa Intercontinentale al Flamengo, detentore della Copa Libertadores. Sarà l'ennesima finale per la squadra francese, reduce da un'annata storica in cui ha conquistato la Champions League a spese dell'Inter lo scorso 31 maggio: "Ho ricordi molto positivi della scorsa stagione - ha spiegato Luis Enrique in conferenza stampa -. È giunto il momento di giocare questa finale, ed è importante per noi come squadra e come club. Per i nostri tifosi, è un'opportunità importante. Non è facile giocare una finale del genere. Fare la storia a Parigi era un obiettivo la scorsa stagione e continua a esserlo oggi. Una finale è una partita speciale. Ogni azione può essere decisiva. Bisogna essere motivati ​​per questa partita. Siamo pronti. All'inizio del campionato, abbiamo mostrato la stessa mentalità che abbiamo avuto per tutta la stagione scorsa. Il Flamengo è una buona squadra, quindi sarà difficile".