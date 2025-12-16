La cura Chivu funziona. E funziona in particolare per due giocatori: Piotr Zielinski e Yann Bisseck, entrambi totalmente rigenerati come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Il polacco, che già a inizio stagione aveva dato segnali confortanti, si è preso la regia lasciata vacante dal ko di Calhanoglu e lo ha fatto con maestria e autorevolezza, non facendo rimpiangere il turco. Evidente il divario in positivo rispetto a un anno fa: "Dodici partite giocate contro le 9 di dodici mesi fa, 422 minuti in campo contro 293. «Continuità» dunque è la parola chiave. «Concorrenza» l’eventuale limite. Zielinski lo sa, ringrazia Chivu per lo spazio che gli viene concesso e promette di continuare a metterlo in difficoltà visto che «a centrocampo abbiamo già tantissimi campioni»".

Si è fatto spazio in difesa, invece, Bisseck, approfittando pure dell'infortunio di Acerbi. Centrodestra o centrale: non fa differenza per il tedesco, addirittura in gol al Ferraris. La sua duttilità si sta rivelando un elemento importantissimo per Chivu, che sa di poter contare su di lui sia in appoggio alla manovra che da perno difensivo per coprire con maggior velocità la profondità avversaria. L'obiettivo è anche il Mondiale con la Germania: "Fare bene con l’Inter aumenta le possibilità di essere nell’ambita lista. Quindi diventa sponsor di se stesso, soprattutto in una stagione in cui in Serie A ha giocato un terzo delle partite a disposizione. L’anno scorso a questo punto della stagione si era già visto in 9 occasioni e aveva giocato quasi 200 minuti in più. L’opera di rigenerazione è cominciata; continuando così, a fine anno, ringrazieranno a gran voce sia l’Inter sia i singoli giocatori", si legge.

