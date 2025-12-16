Primo contratto da professionista con l'Inter Women per Lidia Consolini: il difensore classe 2007 si è legata ai colori nerazzurri firmando un accordo col club milanese fino al 30 giugno 2029. "Le sensazioni sono bellissime, sono molto emozionata per il mio primo contratto - ha dichiarato Consolini a Inter TV -. E' un onore essere in questo grande club che rappresenta casa. Sono qui da quando ero bambina, arrivare a questo punto mi fa davvero bene. Avere fiducia da parte di staff e dirigenti mi fa essere felice di me stessa, sto raggiungendo grandi traguardi. Per crescere guardo le giocatrici più esperte. L'esordio? Emozione alle stelle".