Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian saranno entrambi sul volo che domani pomeriggio partirà in direzione Riad alle 15, dallo scalo privato di Malpensa. Secondo Tuttosport, il regista turco potrebbe giocare uno spezzone col Bologna e se ci sarà necessità la finale. Ma non si correranno rischi.

Fuori causa Palacios, Di Gennaro, Acerbi e Dumfries. Giovedì alle 14.30 in conferenza stampa potrebbe parlare Mkhitaryan, come accaduto nelle passate edizioni. Nell'hotel, diverso dagli scorsi anni, potrebbe arrivare in visita Simone Inzaghi (il 19 riprenderà il campionato col suo Al-Hilal).