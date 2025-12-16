Gianluigi Donnarumma è stato nominato Miglior Portiere FIFA 2025. È la prima volta che il portiere italiano si aggiudica questo premio: l'ex portiere del PSG, ora in forza al Machester City, ha battuto la concorrenza dell'interista Yann Sommer ma anche di Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya e Wojciech Szczesny.

Il PSG campione d'Europa domina anche nelle altre sezioni, dalla Top 11 al FIFA Men's Player 2025 vinto da Ousmane Dembélé. A Luis Enrique va invece il premio FIFA Men's Coach 2025.