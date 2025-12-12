Non solo l'Inter: anche in Spagna hanno messo nel mirino il difensore della Lazio Mario Gila, che, come ricorda l'edizione romana de La Repubblica, sta per diventare papà di due gemelli. Ancora sul fronte cessioni, l’Olympiacos insiste per Christos Mandas, che ha dato la propria disponibilità al trasferimento: il ricco club di Atene – stesso proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis – deve però trovare l’accordo con la Lazio.
Corteggiatori anche per Luca Pellegrini, Tijjani Noslin e Nicolò Rovella: quest’ultimo piace a Inter (la scorsa estate aveva offerto poco meno di 25 milioni) e Fiorentina.
Sezione: Mercato / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 23:18
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
