Dopo aver analizzato per Rai Radio 1 la sconfitta del Genoa maturata ieri allo stadio 'Luigi Ferraris' nel match contro l'Inter, Daniele De Rossi ha lodato il lavoro del collega Cristian Chivu, di cui è stato compagno ai tempi della Roma: "L'ho visto bene, sta facendo un ottimo lavoro. E' un ragazzo a cui voglio bene, è un bene per il calcio italiano avere un personaggio così in una squadra importante come l'Inter", le parole al miele del tecnico del Grifone.