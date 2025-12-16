L'intervento chirurgico effettuato quest'oggi a Londra allunga necessariamente i tempi di recupero di Denzel Dumfries. Cristian Chivu dovrà fare a meno del proprio esterno per almeno tre mesi, con rientro che avverrà indicativamente a metà marzo, in tempo comunque per la fase finale della stagione. Ciò significa anche che l'Inter è chiamata a cercare sul mercato un sostituto ideale per il giocatore neerlandese. Secondo la Gazzetta dello Sport, le opzioni più realistiche per il mercato invernale nerazzurro portano a tre nomi. Il primo è quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, seguito da vicino proprio domenica scorsa durante la trasferta del Ferraris. Un nome che stuzzica la dirigenza interista, per il quale il Genoa potrebbe accontentarsi anche di 15-20 milioni, anche se va detto che la dirigenza genoana ha rimbalzato una proposta da una dozzina di milioni arrivata da Napoli.

Il secondo porta invece ad una novità low-cost, più percorribile in termini di prezzo rispetto all'inglese rossoblù ma sicuramente meno pronto all'uso. Ed è Moris Valincic della Dinamo Zagabria. Il terzo nome è Idrissa Touré del Pisa. Sullo fondo, ma ben più indietro per i ben noti motivi, resta invece il nome di Marco Palestra, che il Cagliari vuole tenersi stretto per questa stagione e poi è di proprietà dell'Atalanta, club col quale notoriamente è difficile trattare.