Dopo la vittoria esterna contro la Dolomiti Bellunesi, l'Union Brescia torna tra le mura amiche del Rigamonti per sfidare, lunedì sera, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Brayan Boci, 22enne difensore della Leonessa, intervenuto negli studi di Teletutto fa capire che l'obiettivo chiaro della squadra di Eugenio Corini è tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico: "Deve tornare questa vittoria in casa. Per noi, per i tifosi. Ci sono mancati tanto, ma comunque erano sempre lì con noi. Ritrovarli al Rigamonti è sempre un’emozione incredibile: ci danno una carica pazzesca", aggiunge riferendosi al divieto di trasferta inflitto ai supporters biancoblu.

Carica che servirà, visto il perdurare della abnorme emergenza infortuni, per battere l’Inter Under 23…

"Solitamente le squadre U23 se la giocano sempre e per noi è meglio rispetto alle avversarie che fanno muro».