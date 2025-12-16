C'erano tanti dubbi attorno alla nomina di Chivu come allenatore dell'Inter dopo il divorzio da Inzaghi. Dubbi fugati dal lavoro del tecnico romeno, come sottolinea oggi il Corsport. "Le risposte le ha date il campo. Vero che non sono mancati gli incidenti di percorso. Ma ora la realtà racconta di un’Inter sola in testa in Serie A, dopo 15 giornate, e in piena corsa per conquistare un posto agli ottavi di Champions - si legge -. Significa che quantomeno le rivali hanno fatto peggio… Mentre la squadra nerazzurra sembra aver recuperato (sempre che ce ne fosse stato il bisogno) la piena consapevolezza della propria forza e potenzialità. Si tratta dell’orgoglio dei campioni. Ovvero la spinta a non accettare di essere messi in discussione, ma di voler dimostrare sempre il proprio valore. Chissà che Chivu, sotto questo aspetto, non abbia tratto inspirazione da un suo vecchio allenatore. Vale a dire quel Mourinho che era un maestro nei mind games e che aveva ideato uno slogan ad hoc per alzare le barricate verso l’esterno: il rumore dei nemici".

Il quotidiano romano, infatti, evidenzia come, nelle ultime dichiarazioni, Chivu abbia volutamente insistito su certe critiche e pregiudizi rivolti ai suoi giocatori per individuare una sorta di nemico e stimolare ancora di più il gruppo.